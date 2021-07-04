Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Çorlu'da kullandıkları sahte içkinin ardından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvuran 25 kişiden 9'u hayatını kaybetti, 10 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların ifadelerinden yola çıkan polis, sahte içki satılan büfeleri tek tek tespit ederek operasyonlar düzenlemiş, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan alkollere el koyarak toplam 6 kişiyi gözaltına almış, adli mercilere sevk edilen bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sahte içki nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Hastaneye başvuru 29'ye yükselirken, 11 kişi taburcu oldu

Facianın ilk gününden bu yana sahte içki zehirlenmelerinde yapılan toplam 29 başvurudan tedavisi tamamlanan 11 kişi taburcu oldu. Geriye kalan 7'si entübe 10 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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İçkilerin Bulgaristan'dan getirildi iddiası

Hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şu ana kadar sahte alkolden 9 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği belirtildi.

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Halil Dağ

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