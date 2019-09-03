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Tekirdağ'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Tekirdağ'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Tekirdağ'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Tekirdağ'da seyir halindeki bir kamyon motor kısmından alev alması nedeniyle cayır cayır yandı.

Tekirdağ'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Tekirdağ-Muratlı karayolu 10. km'de meydana geldi. Tekirdağ'dan Muratlı istikametine doğru seyir eden Cem Ocak'a ait 59 NC 799 plakalı kamyonun motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu sağa çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen kamyonda soğutma çalışması yapıldı. Kamyonun kupa kısmına kadar yandığı görüldü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Müberra Çelebi 

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