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Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Dev dalgalar kıyıya vurdu

Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Dev dalgalar kıyıya vurdu
Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Dev dalgalar kıyıya vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı. Tekirdağ'da lodosla birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya vurdu.

Tekirdağ’da şiddetli fırtına: Dev dalgalar kıyıya vurdu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Yapılan son değerlendirmelere göre Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli tam fırtına 70-110 km/sa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" diye yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı.

Lodos fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Fırtına ile birlikte boyu 10 metreye kadar erişen dev dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil alan yer yer suların altında kaldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, “Çok sert lodos estiğini sizde görüyorsunuz. 2 gün daha sürmesi bekleniyor. O yüzden teknelerimizi bağladık. Havanın düzelmesini bekleyeceğiz. Bu arada da tekinlerimize bakacağız, ağlarımızı tamir edeceğiz” dedi.

Halil Dağ
 

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