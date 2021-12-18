Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde kültür varlıklarının satılmaya çalışıldığı duyumu jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarna Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri ile Kapaklı İlçe Jandarma ekiplerince yapılan operasyonla kültür varlıklarını satmaya çalışan şüpheliler Ö.M. ve D.M.'den 50 adet sikke, 12 adet köstekli saat, 3 adet heykel obje, 2 adet madalyon ve çeşitli objeler, 2 adet eski tarihi tabanca, 1 adet kama ve 78 adet eski para ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.M. ve D.M. Çerkezkoy İlçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Furkan Bolat

