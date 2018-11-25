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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında hafif çaplı yangın çıktı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Tekirdağ’da tekstil fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ'ın Ergene İlçesi Misinli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın akşam vardiyasındaki işçilerin çalıştığı sırada ilk anda belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan yangını fark eden işçiler kısa sürede fabrikayı tahliye etti. Binanın çatısına sıçrayan alevlere ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını büyümeden söndürdü.

Olay nedeniyle fabrikaya sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi yaptı. 

Serdar Şahin
 

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