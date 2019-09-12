Tekirdağ'da tır ve kamyon dolusu arı kovanı dağıtıldı

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil dolgu alanda gerçekleştirilen kovan dağıtımına, Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Atabey Baytöre, daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, arı yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

20 bin kovan dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan ve ülke genelinde arıcılık alanında hayata geçirilen en büyük proje konumunda bulunan Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında bugüne dek toplam 20 bin kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

“Çin 90 bin ton civarında bal üretiyor”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan yaptığı konuşmasında, “Dünyada arı sayısı bakımından kovan sayısı olarak önde gelen Çin 90 bin ton civarında bal üretiyor. Biz 6 milyon civarında kovanımız var. 81 ton gibi çok cüzi bir bal üretiyoruz. Kovan başına Çin'in 3'te biri dünya ortalaması 70 kilo biz 15 kilo ile yetiniyoruz. Tekirdağ'da bu ortalama 11 kilogram. Eğer biz dünya ortalamasında bal üretiyor olsak, Türkiye olarak her sene 44 bin 816 ton bal daha fazla üretmiş olacağız” dedi.

“Arıcılık alanında hayata geçirilen en büyük projedir”

Etkinlikte bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Bölgemizde buğdaydan sonra en yoğun şekilde tarımı yapılan ayçiçeğinin gerek nektar, gerekse polen olarak arıcılık faaliyetleri için çok uygun bir bitki olması nedeniyle bölgemiz bal üretimine çok uygundur. Tekirdağ ili arazi kullanımı dikkate alındığında, ilimizdeki arıcılığın mutlak suretle geliştirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Kanola dahil 1.5 milyon dekar arazide yağlı tohum bitkileri üretiliyor. Yapılan bazı değerlendirmelere göre ilimizin kovan ihtiyacı 400 bin ile 500 bin arasında bulunmaktadır. Oysa Tekirdağ çiftçilerinin elindeki kovan sayısı 60 bin adettir. Her yıl dışarıdan 150 bin- 200 bin civarında gezginci arı geldiği göz önünde bulundurulduğunda Tekirdağ'ın kovan ihtiyacının en az 200 bin adet kovan olduğu görülmektedir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde bin kişiye 20 bin adet kovan dağıtımı yapmış olacağız. Projeye devam eden bin kişiden 469 kişinin kovan sayısı 30'a tamamlanarak yeterli büyüklükte işletme bünyesine şimdiden ulaşmıştır. Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projemiz ülkemizde arıcılık alanında hayata geçirilen en büyük projedir. Bu büyüklükte bir projeyi gerçekleştiriyor olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm arı yetiştiricilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini diliyorum” diye konuştu.Etkinlik, kovanların arı yetiştiricilerine dağıtılması ile sona erdi.

Halil Dağ