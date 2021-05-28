Tekirdağ'da tırın dorsesinde saklanan 5 göçmen yakalandı

Malkara eski otogar içerisinde park halinde bulunan bir tır etrafında şüpheli şahısların olduğu şeklinde ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tırın dorsesinde pamuk çuvallarının arasında saklanmış 1'i çocuk 5 Eritre uyruklu kaçak göçmenin olduğu tespit edildi.

Göçmenlerin getirildiği otomobilde F.S. isimli organizatör yakalanırken, diğer şahsın kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin, 16 bin lira karşılığında yasa dışı yollarla 5 göçmeni yurtdışına kaçırmayı planladığı öğrenildi. Adliye çıkarılan F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaçan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar