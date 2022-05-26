Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı

TUİK Edirne Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 291 962 motorlu kara taşıtının; 154 442'si ( yüzde 52,9) otomobil, 5 435'i ( yüzde 1,9) minibüs, 5 525'i ( yüzde 1,9) otobüs, 47 738'i ( yüzde 16,4) kamyonet, 11 566'sı ( yüzde 4) kamyon, 34 436'sı ( yüzde 11,8) motosiklet, 946'sı ( yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 874'ü ( yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Nisan ayında 9 298 adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 5 962 taşıt içinde otomobil yüzde 64,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile Kamyonet, 7,1 ile Motosiklet, yüzde 4,8 ile Traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 8,2'sini ise Kamyon, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ İlinde 2022 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1 001 bir önceki yılın aynı ayına göre 9 332 ( yüzde 3,3) adet artarak 291 962 adet oluştu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 594 663 adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 291 962 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahiptir.

Tekirdağ ilinde 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Özel amaçlı taşıt ( yüzde 18,4), Motosiklet ( yüzde 7,3), Kamyon ( yüzde 4,4), Otomobil ( yüzde 2,9), Kamyonet ( yüzde 2,7), Traktör ( yüzde 2,2), Otobüs ( yüzde 0,7), Minibüs ( yüzde 0,5) şeklinde gerçekleşti.

Halil Dağ

