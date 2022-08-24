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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, ilçe merkezinde sahil alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. hakimiyetindeki 11 AG 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
O sırada karşı şeritte hiçbir aracın olmaması muhtemel bir faciayı engellerken, kontrolden çıkan otomobil, geçtiği karşı şeritte kaldırıma çarparak durabildi.

O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Bölgeye gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, karşı kaldırımda hasar gören otomobil, alandan çekildi.

Halil Dağ

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