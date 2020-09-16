İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan bir şüphelinin yapılan üst aramasında fişeklenmiş halde 34 fişek eroin, 77 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 TL para ele geçirildi. Hakkında 44 adet suç kaydı bulunan M.Ç. adli makamlara sevk edildi.

Narkotik ekiplerince Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi Galericiler Sitesi içerisinde durdurulan araçtaki S.C. ve A.M. isimli şahısların üzerinde de arama yapıldı. Aramalarda 1 adet plaster içerisinde toplam 14 adet 300 milligram ibareli sentetik ecza ele geçirildi. S.C ve A.M isimli şahıslar gözaltına alındı.

Halil Dağ
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.