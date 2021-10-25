Tekirdağ'da yardıma giden bot alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Olay, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Mürefte Limanı önlerinde karaya oturan römorköre yardıma giden bot, olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu.

Ters dönen bottaki 2 kişi denize düştü. Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine bölgeye Şarköy, Tekirdağ ve Çanakkale'den ekipler sevk edildi. Botun alabora olduğu noktaya giden ekipler, denize düşen M.A.'nin (46) cansız bedenine ulaştı.

Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede Şarköy, Tekirdağ ve Çanakkale'den ekipler sevk edildi. Ekipler M.A.'nın (46) cansız bedenine ulaşırken, denizde kaybolan M.B.'yi (29) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine bir helikopter de gelerek arama çalışmalarına destek verdi. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizde arama yaparken, helikopter de havadan arama çalışmalarına destek veriyor.

Halil Dağ

