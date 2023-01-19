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Tekirdağ'da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ'da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu
Tekirdağ'da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık yarım milyonluk tütün ve makaron ve sigara yapma malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesinde Jandarma KOM Şube ve Marmaraereğilisi İlçe Jandarma Komutanlığınca, G.A.'nın Sultanköy'deki ikamet ve imalathanesine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 500 bin adet dolu-boş makaron, 142 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresör, 2 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 100 adet 7.65 mm çapında tabanca mühimmatı, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 66 kuru sıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Halil Dağ

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