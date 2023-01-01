İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da yoğun sis

Tekirdağ'da yoğun sis
Tekirdağ'da yoğun sis

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sis etkisini gösterdi. Kent merkezinde trafik akışı yavaşladı.

Tekirdağ’da yoğun sis - Tıkla İzle

Süleymanpaşa ilçe merkezi ve civarda bazı kesimlerde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle akşamüstü saatlerinde etkisini artırmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde bağlantı yollarının tamamında etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak yavaşça ilerleyebildi. Aşırı sis, servislerden inen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti.

Müberra Çelebi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.