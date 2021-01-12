Tekirdağ'da yoğun sis: 'Göz gözü görmüyor'

Akşam saatlerinde yaşanan şiddetli sağanak yağış, sabah yerini yoğun sise bıraktı. İlçe merkezi ile İstanbul - Çanakkale yolunda görülen yoğun sis ulaşımı yavaşlattı. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul Çanakkale yolunun Tekirdağ Malkara bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, Bölge Trafik ekipleri de kontrollerini sürdürdü

İlçe sakini Serkan Pala, “Yoğun bir sis var, göz gözü görmüyor. Akşam çok yağmur yağdı, ne güzel oldu. İnşallah kar da yağar. Hepimiz mutlu oluruz” diye konuştu. İsmail Cezveci de, “Yöre üreticimiz susuzluk nedeniyle bunalımdaydı. Bu yağmur can suyu geldi” dedi.

Hüseyin Tayyar