Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Kaza, İstanbul-Çanakkale yolu üzeri kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Üst geçidin yol kenarındaki beton blokları arasında birkaç dakika bekleyen Mehmet Alp Keten (27), yaya olarak ana yola doğru koştu. Bu sırada İstanbul istikametine seyreden Muhammed Ç. yönetimindeki tır yayaya çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kazada, yaklaşık 15 metre savrulan yaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keten, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Koşarak geldi, kaçmaya çalıştım olmadı”

Kazayla ilgili konuşan tır şoförü Muhammed Ç., “Bana doğru yan yan koşarak geldi. Kaçmaya çalıştım ama yine üzerime geldi” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Tayyar

