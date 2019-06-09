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Tekirdağ'daki kazadan acı haber: 1 ölü

Tekirdağ'daki kazadan acı haber: 1 ölü
Tekirdağ'daki kazadan acı haber: 1 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın yüksekten şarampole uçması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan sürücünün eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale istikametine seyreden Mümin Ahçı (69) yönetimindeki 41 U 5746 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. 

Kazada yaralanan sürücü Mümin Ahçı ve araçta bulunan eşi Hayriye Ahçı (68), olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralılardan durumu ağır olan Hayriye Ahçı, sevk edildiği Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.  

Hüseyin Tayyar

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