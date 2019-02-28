Tekirdağ'ın prestijli caddesinde çile bitmiyor

"Trafik Tekirdağ'da hep çile"

Trafikte bekleyen sürücülerden Abdurrahman Gül, "Trafik Tekirdağ'da hep çile. En az 15 dakika eski belediyenin oradan buraya 15 dakikada gelebildim. Bir türlü çözüm bulamıyorlar. Yetkililerin eli kolu bağlı. Tekirdağ bu konuda çok pasif" dedi.

Sürücüler, “Tekirdağ aslında küçük yer. Sanki Levent'ten köprüye bağlantı yolu gibi. Buradan şuraya kadar 100 metre gidemiyoruz. Çözüm istiyoruz. Muratlı Caddesi'nde de iki tane araba yan yana geçemiyor. Var mı böyle bir şey?" diyerek duruma derhal çare bulunmasını istedi.

Halil Dağ

