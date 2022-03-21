Tekme tokat birbirine girdiler

Olay Düzce'nin Konuralp bölgesinde Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kişi arasında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi birbirine tekme tokat girdi. Bir süre ayak üstü devam eden kavga daha sonra kar üzerinde devam etti. Uzun süre kavgayı izleyen vatandaşlar, daha sonra kavgayı ayırmak için şahısların yanlarına gitti.

Kavga eden şahısların ayrılması için çaba sarf ederken, siren sesleri duyulunca şahıslar ayrıldı.

Bu anlar ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız



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