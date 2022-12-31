Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, Kemal Güneş Caddesindeki pasajda meydana geldi. Karabük Belediyesi'nin 4. katında bulunan çay ocağını işleten B.K. ve E.K. iş yerinin önceki işletmecisi olan E.A. ve Ş.A. ile karşılaştı. Burada iş yerinin devredilmesi konusunda tartışmaya başlayan iki grup bir anda birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Görüntülerde kavga sırasında iki kişinin yaralandığı, darp eden şüphelilerin olay yerinden hızlıca uzaklaştıkları görülüyor. Yaralı Ş.A. ve E.A.'nın darp raporu alarak şahıslardan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rıdvan Bostancı



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