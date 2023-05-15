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Tekne üretim tersanesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Tekne üretim tersanesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Tekne üretim tersanesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tekne üretim tersanesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgedeki yangının büyüklüğü dron ile görüntülendi.

Antalya'da tekne üretim tersanesinde yangın - Tıkla İzle


Konyaaltı ilçesi Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir tekne üretim tersanesinde yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, bölgeye 15 arazöz ve helikopter sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, şu ana kadar yaralanan kimse olmadığı bildirildi. Yangına ekipler karadan yoğun müdahalede bulunurken, 1 helikopter de havadan müdahalede bulunuyor. Yangının büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi.

Suat Metin - Umut Yasin Kurter - Fırat Demir

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