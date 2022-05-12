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Teknede şüpheli ölüm

Teknede şüpheli ölüm
Teknede şüpheli ölüm

Samsun’da balık tutmak için göle açılan şahıs teknesinde ölü bulundu.

Teknede şüpheli ölüm - Tıkla İzle

Olay, Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 10.00 sıralarında evinden ayrılarak teknesiyle balık tutmak için göle açılan Mükerrem Furtul'dan bir daha haber alınamadı. Eşiyle birlikte yaşayan Furtul'u aramak için tekneyle göle açılan mahalle sakinleri, Furtul'u teknesinin içinde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekne kıyıya yanaştırıldıktan sonra jandarma ekipleri incelemelerini tamamladı. Ölümü şüpheli bulunan Mükerrem Furtul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Can Çam

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