Tekneden atılan havai fişek ormanı yaktı

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Çökertme Mahallesi'nde gece saat 22.00 sıralarında denize yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İlk etapta bölgede bulunan vatandaşların müdahalede bulunduğu yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri ile müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının, görgü tanıklarının ifadesine göre tekneden atılan havai fişekten çıktığı iddia edildi.

Yapılan müdahale ile söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Oktay Çayırlı