Tekneleri alabora oldu, kayalıklarda mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre, kara ulaşımı olmayan Porto Ceneviz Koyu'nda kamp yapmaya karar veren 3 arkadaş, motorlu fiber teknesi ile denize açılıp bölgeye ulaştı. Burada diğer 2 arkadaşıyla buluşan grup, hafta sonu tatili sonrası koydan tekneyle ayrıldı. Tam bu sırada fırtınaya yakalanıp tekneleri alabora olan 5 kişi, kayalık alana sığındı. Durumun sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye yakın tur teknesi yönlendirildi. Grup, tur teknesi çalışanları tarafından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarıldı. Öte yandan mahsur kalan 5 kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.