Teknenin üzerinde üst geçidi farketmedi canından oldu

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Sürmene ilçesinin Çamburnu tersanesinden yüklediği balıkçı teknesini Trabzon'a getiren 61 ADM 806 plakalı araç, Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesinde üst geçidin altından geçerken balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık (46) üst geçidi fark etmeyerek kafasını üst geçide çarptı.

Yaşanan kazanın ardından söz konusu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın cesedi otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yusuf Genç

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