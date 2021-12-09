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Teknik arıza yapan Anadolujet uçağı acil iniş yaptı

Teknik arıza yapan Anadolujet uçağı acil iniş yaptı
Teknik arıza yapan Anadolujet uçağı acil iniş yaptı

İstanbul-Samsun seferini yapan yolcu uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen teknik arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Anadolujet'e ait TK-7236 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İstanbul-Samsun seferini yapmak üzere saat 09.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandı. Kısa bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş yapmak için izin istedi. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yolcuların Anadolujet'in tahsis edeceği başka bir uçakla Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

Tuncer Cengiz
 

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