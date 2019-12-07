Teknik direktör fabrikası Beşiktaş!

Tayfur Havutçu'nun Kasımpaşa'yla anlaşmasının ardından gözler daha önce Beşiktaş forması giyen teknik direktörlere çevrildi. Siyah-beyazlı takımla sembol olan birçok isim kariyerine teknik direktör olarak devam etti. Şu anda Süper Lig'de takım çalıştıran Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek ve Tayfur Havutçu gibi Beşiktaş efsanelerinin yanı sıra, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Okan Buruk, lige damga vuran isimler olarak dikkat çekiyor. 4 sezon boyunca Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş de, yolu Beşiktaş'tan geçen bir başka isim. Bugüne kadar siyah-beyazlı formayı giyen birçok isim kariyerine teknik adam olarak devam ediyor.

Ligin lideri Rıza Çalımbay

Bu sezon Sivasspor'la çok iyi işlere imza atan ve Yiğidolar'ı ligin zirvesine taşıyan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Teknik adamlık kariyerinde daha önce siyah-beyazlı takımı da çalıştıran Çalımbay, bugüne kadar Göztepe, Denizlispor, Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Trabzonspor gibi birçok takımın teknik adamlığını yaptı. Rıza Çalımbay'ın yanı sıra Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış olan Sergen Yalçın, Tayfur Havutçu ve Mehmet Özdilek ile siyah-beyazlı formayı giyen Okan Buruk, Süper Lig'de mücadele eden diğer isimler. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesi sonrasında Başakşehir'in teknik direktörlüğüne getirilen Okan Buruk, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra Yeni Malatyaspor'la anlaşan Sergen Yalçın da, Süper Lig'in en başarılı isimlerinden birisi olarak göze çarpıyor. Yaşanan form düşüklüğünün ardından göreve Mehmet Özdilek'i getiren Denizlispor, ‘Şifo'nun takımın başına geçmesiyle çıkış yakaladı. Süper Lig'de göreve başlayan son isim de Tayfur Havutçu oldu. Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa, takımı Havutçu'ya emanet etti. Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlı ekiple ilk maçında Beşiktaş'a karşı yarın sahaya çıkacak.

Ertuğrul Sağlam'dan tarihi başarı

Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giyen ve adı Beşiktaş ile özdeşleşen birçok isim, jübilesinin ardından kariyerine teknik adam olarak devam ederken, bu isimlerden bazıları Beşiktaş'ı çalıştırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörlüğü'nde antrenör eğitimcisi olarak görev yapan Rasim Kara, siyah-beyazlı ekibin önemli isimlerinden birisiydi. Kara, A Milli Takım'da antrenör olarak uzun süre görev yaptıktan sonra 1996-1997 sezonunda Beşiktaş'ta görev alarak teknik direktörlüğe adım attı. Bursaspor, Rizespor, Kocaelispor gibi ekipleri çalıştırdıktan sonra Kanada'nın Ottawa Wizards takımının başına geçti. Rasim Kara daha sonra Azerbaycan'ın yolunu tuttu. Hazar Lenkeran'ı çalıştırdıktan sonra Qarabag'ı çalıştıran tecrübeli hoca, daha sonra tekrar 1 sezon Hazar Lenkeran'ın başına geçti. Rasim Kara'nın takımı çalıştırdığı dönemde takımın en önemli isimlerinden olan Ertuğrul Sağlam da siyah-beyazlı ekipte teknik adamlık yaptı. Şu anda Samsunspor'un başında olan Sağlam, teknik direktörlük kariyerine de Samsunspor'da başlamıştı. Karadeniz ekibinin ardından Kayserispor ve Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki hoca, Beşiktaş'ın ardından Bursaspor'un başına geçti ve yeşil-beyazlı kulübü şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Sağlam ayrıca İran'ın Tractor takımını da çalıştırarak yurt dışında tecrübe edindi.

Kalbi Beşiktaş'ta kalan Guti de teknik adam oldu

Rasim Kara ve Ertuğrul Sağlam gibi yolu Beşiktaş'tan geçen bir diğer teknik adam da Samet Aybaba oldu. "Feda" döneminde takımın başına geçen Aybaba, Beşiktaş ile ligi 3. sırada tamamlamıştı. Aybaba kariyerinde birçok Süper Lig takımını çalıştırdı. Son olarak bu sezon Kayserispor'la anlaşan ancak 2 maçlık serüvenin ardından görevinden ayrılan tecrübeli hoca, şu anda takım çalıştırmıyor. Aybaba gibi birçok takımda görev yapan bir başka isim de Ziya Doğan. Ancak Ziya Doğan, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak çalışmadı. Tecrübeli hoca, 2000-2001 sezonunda takımda antrenörlük yaptı. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen ve antrenör olarak Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, daha sonra teknik adamlığa adım attı. Göztepe ve Sivasspor'u çalıştıran Tamer Tuna, bu sezon başında yeniden İzmir ekibinin başına geçti ancak daha sonra alınan sonuçların ardından görevden ayrıldı. Tamer Tuna gibi Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan bir başka isim, daha önce Beşiktaş forma giyen Bayram Bektaş oldu. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nü kısa bir süre çalıştırdıktan sonra görevden ayrılan Bektaş, A Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş'in yardımcısı oldu. Bektaş'ın yanı sıra 11 sezon boyunca Beşiktaş forması giyen İbrahim Üzülmez de teknik direktör olarak yoluna devam eden isimlerden oldu. Beşiktaş'ta forma giydiği 11 sezonun ardından futbolu bırakan Üzülmez; Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon tekrar Gençlerbirliği'ni çalıştırdı. Sezon sonunda Ankara ekibinden ayrılan İbrahim Üzülmez şu anda takım çalıştırmıyor. Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan ve özellikle sosyal medyada her fırsatta kalbinin Beşiktaş için çarptığını söyleyen Guti de teknik adamlık kariyerine başladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak çalışan İspanyol çalıştırıcı, şu anda İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'nın hocalığını yapıyor. Guti ile birlikte Beşiktaş'ta antrenörlük yapan İlhan Mansız ise, bu anlamdaki kariyerine ara verdi. Mansız'ın da hedefleri arasında teknik adamlık bulunuyor.

Bozhan Memiş