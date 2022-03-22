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Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz topraklamalarını çaldılar

Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz topraklamalarını çaldılar
Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz topraklamalarını çaldılar

Denizli’de Enerya'nın kıyafetlerini giyerek, kedilerine teknik servis görünümü veren hırsızlık şebekesi, binalardaki kaçağı engellemek amacıyla kullanılan doğalgaz bakır topraklama çubuklarını çaldı. Dikkat çekmemek için görevli gibi gözüken ve değeri bin TL olan çubukları çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz topraklamalarını çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartmana gireceği sırada doğalgaz kutusunun açık olduğunu fark eden Şenol Çetin, komşularıyla beraber inceleme yaptığında elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunun olmadığını fark etti.

Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri, Enerya kıyafetleri giyen 2 şüphelinin görevli gibi gelerek binanın doğalgaz kutusunu açtıktan sonra topraklama çubuklarını götürdüklerini gördü. Hırsızlık olduğunu anlayan apartman sakinleri, durumu görevlilere bildirdi.

Olay yerine gelen görevliler, inceledikleri kameraya kayıtları sonrası teknik servis görünümü veren şüphelilerin peşine düştü. Hırsızların daha önceden de bu yöntemle mahalledeki çubukları çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

“Gerçek görevlilerden çalışma olmadığını öğrendik”

Çevrede bu tarz olayların olduğunu ve çalınan çubuğun elektrik akımını topraklaması için önemli olduğunu belirten Şenol Çetin, “Akşam geldiğimde doğalgaz kutusunun ve vanasının açık olduğunu gördüm. Bunla ilgili gereken şirketi aradığımda bunla ilgili çalışma olmadığını söylediler. Komşular doğalgaz bakır saplamasının çalındığını söylediler. Binamız kamerayla izlendiği için kayıtları incelediğimizde 2 şüphelinin yelek giyerek çaldığını gördük. Şikayette bulunduk ve gereken yerlere şikayetimizi yaptık. Çevreden bu tarz olayların çok olduğunu duyduk ve önlem alınmasını istiyoruz. Kablo binadaki fazla elektrik akımı topraklama yapıyor ve değeri yaklaşık 800-1000 TL var” dedi.

Şebeke kamerada

Mahalleyi canından bezdiren şebekenin hırsızlık anı ise apartmanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde görevli görünümü vererek rahat rahat gezen 2 şüpheliden 1'inin gözetim yaptıktan sonra diğer arkadaşının yanına giderek çubukları çalıp uzaklaştıkları an yer alıyor.

Eren Elyesa Polat
 

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