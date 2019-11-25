Tekno Cuma'ya özel tüm hafta sürecek büyük indirimler

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Tekno Cuma'ya özel indirimleri ile akıllı telefonlardan TV'lere, notebooklardan beyaz eşya ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride hafta boyunca sürecek özel avantajlar sunuyor. 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Teknosa mağazaları ve teknosa.com'u ziyaret eden tüketiciler, yüzlerce marka seçeneği arasından ihtiyaç duydukları teknolojilere indirimlerle sahip olabilecek. İndirimlere ek olarak gelenekselleşen ‘Harcadıkça Kazan' kampanyası ile de teknoloji severlere alışveriş yaptıkça kazandıracak.



Tekno Cuma kapsamında başlattığı ‘Harcadıkça Kazan' kampanyası teknoloji alışverişini daha avantajlı hale getiriyor. 1 Aralık tarihine kadar 500-1.499 TL arası alışveriş yapanlar Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi'ne yüzde 60'ı aşan indirimle 49 TL'ye, 1.500-2.499 TL arası alışveriş yapanlar Fakir Tilia Blender'a yine yüzde 60'ı aşan indirimle sadece 99 TL'ye sahip olacak. 2500 TL ve üzeri alışverişlerde ise Rowenta Compact Power Cyclonic 3A Enerji Sınıfı Elektrikli Süpürge sadece 499 TL'ye satışa sunulacak.

