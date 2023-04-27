TEKNOFEST 2023 heyecanı başladı

TEKNOFEST 2023 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi festival alanına akın etti. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Festivalle ilgili açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşları yağmurda mağdur etmemek için resmi açılışın yarına ertelendiğini söyledi.

"TEKNOFEST bir coşku ile başladı"

TEKNOFEST'in bereketi ile geldiğini belirten Bayraktar, "TEKNOFEST bir coşku ile başladı yeni bir mevsim gibi. Her sene nasıl geliyorsa ve hayatımızda kalıcı izler bırakıyorsa bu sene de öyle başladı. Tabii ki ilk güne yağmurla başladık. Bereketi ile beraber geldi. Ama onun da ayrı bir artısı oluyor. Çadırlardaki müthiş teknoloji buluşları, projeleri daha fazla görme şansını yakalamış oluyoruz. Çünkü biraz daha tenha oluyor TEKNOFEST. Hafta sonları çok kalabalık oluyor, neredeyse tıklım tıklım tıklım oluyor. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hafta içleri biraz rahat oluyor, yağmurda iyice tenhalaşıyor. O anlamda biraz daha gezme, öğrencilerimizle hasbihal etme fırsatımız oluyor" dedi.

"Sağlıkta yapay zeka yarışması bizim çok önem verdiğimiz bir yarışma" diyen Bayraktar, "Çünkü bu yüzyılda ilk defa mühendisi ile tıp bir araya gelerek insanlığın hastalıklarına çare bulmaya başladı. Yaklaşık 20-30 sene önce başladı bu. Yarışmamız çok iddialı bir şekilde, ilk yılından itibaren derinlemesine bilimsel araştırmayı içeren bir yarışma. O yüzden biz çok önemsiyoruz bu yarışmayı” ifadelerini kullandı.

“Kızılelma 2024'de seri üretime geçiyor"

Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinde seneye çalışmaya başlayacağını söyleyen Selçuk Bayraktar, “Kızılelma, 2024'de seri üretime geçiyor. 2025'de de inşallah TCG Anadolu gemisinde göreve başlayacak hale geleceğini planlıyoruz. Tabii önce Bayraktar TB3 var. Bayraktar TB3 bu yıl ilk uçuşunu yapacak, seneye inşallah gemide çalışmaya başlayacak 2024'de. Sonrasında Kızılelma” diye konuştu.

Zöhre Alagöz - Alperen Baran Metecan

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