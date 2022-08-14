TEKNOFEST finalinin yapılacağı havalimanındaki çalışmaların yüzde 95'i tamam

Karadeniz'in merkezi Samsun, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 5.sine ev sahipliği yapacak. Festival tarihi yaklaştıkça heyecanın da arttığı kentte Samsun Büyükşehir Belediyesi, kusursuz bir organizasyon için hazırlık çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Festivalin ilk gününde açılışı gerçekleştirilmesi planlanan Samsun Keşif Kampüsü ve Kent Park içerisinde yer alan Bilim Samsun'da inşaatların büyük bölümünü tamamlatan Büyükşehir Belediyesi, festivalin yapılacağı Çarşamba Havalimanı'nın yanındaki 150 bin metrekarelik alandaki zemin düzenlemelerinde ise sona yaklaştı. Çalışmaya Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

TEKNOFEST çalışmaları kapsamında toplamda 12,5 km uzunluğunda 3 alternatif yol açan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, güzergahlardaki onarım ve sathi kaplamalarına devam ediyor. 2 km uzunluğundaki mevcut havaalanı iç yolunun genişliğini 3,5 metreden 8 metreye çıkaran belediye, alanda 12 bin metreküp kazı yaptı. 250 bin ton dolgu malzemesi, 65 bin ton temel malzemesi, 13 bin ton asfalt ve 50 adet beton büz kullanıldı. 15 km sathi kaplama çalışması yapılarak, 500 metreküp beton döküldü. Otopark alanları hazırlanarak, çevre düzenlemeleri sürüyor.

Kavşaklar düzenlendi, elektrikli otobüsler geldi

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında Atatürk Bulvarı üzerindeki çift şerit asfaltlama çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kavşak düzenlemelerinde de sona yaklaştı. Toplamda 101 adet kavşağın 100‘ünün geometrik yapısı değiştirilerek adaktif hale getirildi. Festival öncesinde hizmete alınacak elektrikli otobüslerin test sürüşleri ise sürüyor.

“Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz”

Festivalin şehrin vizyonuna ve tanıtımına, öğrencilerin eğitimine ve sektörlere ulusal ve uluslararası düzeyde kazanımlar sağlayacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “TEKNOFEST, şehrimizin turizmini canlandırma noktasında muhteşem bir tanıtım fırsatıdır. Bu sebeple festivale çok önem veriyoruz. Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin her yönüyle şehrimize yakışır bir şekilde kusursuzca gerçekleştirilebilmesi için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Havalimanındaki alt ve üst yapı yatırımlarımızın yüzde 95'ini tamamladık. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Elektrikli Otobüs Projesi, Kent Park içerisinde yer alan Bilim Samsun, Samsun Keşif Kampüsü gibi birçok alandaki projelerimizi tamamladık. Çevre düzenlemelerimiz ise devam ediyor. Tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurt içi hem de yurt dışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.