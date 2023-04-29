TEKNOFEST paydaşları Başakşehir'de gençlerle buluştu

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST'in paydaşları, Başakşehir Emin Saraç Kültür Sanat Merkezinde gençlerle bir araya geldi. İlk kez düzenlendiği 2018 yılından bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in tüm merak edilenleri tek tek yanıtlandı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, gençleri milli teknoloji hamlesinin vücut bulmuş hali olan TEKNOFEST'e davet etti.

“TEKNOFEST'e ailecek gelin”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Milli teknoloji hamlemizle gurur duyacağımız bir festival düzenliyoruz. TEKNOFEST'e özellikle ailecek gelmenizi istiyorum. Ülkemizin neleri başardığımı mutlaka görmelisiniz. Ülkemiz kendi imkânlarıyla kendi savunma sanayisini geliştirdi. Özellikle küresel piyasada söz sahibi olan bir ülke konumuna geldi. Özgün yol haritamızda en büyük kuvvet çarpanımız gençlerimizdir” diye konuştu.

“20 yılda ciddi yol aldık”

Milli teknoloji hamlesinin önemine dikkat çeken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Türkiye gelmiş olduğu seviyeyle büyük bir kazanımlara kapı açtı. Milli teknoloji hamlemizle 20 yıl gibi bir sürede ciddi yol aldık. Bu kazanımlar gençlerimiz sayesinde hayata geçiyor. Türkiye günleniyor, kendi ayaklarının üstünde duruyor. Bugün KIZILELMA, İHA, SİHA ve daha fazlası gökyüzünde hür bir şekilde uçuyorsa bu ülkemizin vizyonunu göstermektedir. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bunların hepsini bir bir hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Yüksek teknolojide dünyada söz sahibi olduk”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da milli teknoloji hamlesinin Türkiye'ye çağ atlattığını söyledi. Türkiye'nin yüksek teknolojide dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz ‘yapamazsınız' denileni yaptı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali kapsamında düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte, TEKNOFEST'in kıymetli paydaşlarını gençlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, SİHA gemimiz TCG Anadolu, yerli uydumuz İMECE ve daha niceleriyle artık ülkemiz çok daha güçlü. Yüksek teknolojide dünyada söz sahibi olduk” ifadelerini kullandı.

“21'inci yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak”

Başakşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Başakşehir Living Lab'de geniş çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Gençlerimizi, girişimcilerimizi her anlamda destekliyoruz. Ve desteklemeye devam edeceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyen gençlerimiz, ülkemizi omuzlayacak. Gemileri karadan yürüten ecdadımızdan aldığımız güçle, sadece teknolojide değil, her alanda söz sahibi olacağız. 21'inci yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak” dedi.

Mahsun Işıklı

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