TEKNOFEST, Samsun'da meyvelerini vermeye başladı

Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen eğitim için Samsunlu ortaokul (4.sınıf ve 5. sınıf) ve lise (8. Sınıf, 9. Sınıf ve lise hazırlık sınıfı) öğrencilerimizin 30 Kasım 2022 tarihine kadar başvuruları bekleniyor.

Matematik, fen, algoritma ve genel kültür alanlarında öğrencilerin gelişimi için 2017 yılından itibaren faaliyet gösteren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bu doğrultuda öğrencilerin 36 ay sürecek eğitimine destek oluyor.

Samsun'u geleceğin dünyasına hazırladıklarını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve Deneyap Atölyeleri ile gençlik ve eğitim şehri Samsun'da geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar geliştirdik. Muhteşem bir festival ile birlikte çocuklarımızın dünya standartlarında kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar hazırladık. Geliştirdiğimiz bilim merkezlerinin meyvelerini toplamak bizleri çok memnun ediyor” dedi.

“Eğitim şehri olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz”

Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için, geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimcileri ve teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlayan Türkiye Teknoloji Vakfı'nın çalışmalarını çok değerli bulduğunu paylaşan Dağlı, “TEKNOFEST KARADENİZ'e rekor sayıda proje ile katılım sağlayan öğrencilerimizin aynı ilgiyi bu eğitim programında da göstereceğini düşünüyorum. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri muazzam kampüslerde, alanlarında uzman eğitmen, mühendis ve öğretmenlerin yardımı ile geleceğin teknoloji yıldızlarının ilimizden çıkacağına şüphe duymuyorum. Bizler de gelecek nesillerimize daha iyi bir gelecek için bilim ve teknoloji odaklı projeleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.