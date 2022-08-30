TEKNOFEST ve Kızılelma'ya yoğun ilgi

TEKNOFEST KARADENİZ finalleri bugün Samsun'da yapılan açılışla başladı. Festivalin yapıldığı Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda stantlar ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar özellikle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'ya büyük ilgi gösterdi. 7'den 70'e festivale gelen herkes Kızılelma ile fotoğraf çekinmeden alandan ayrılmadı.

“İlk günden güzel gösterilere şahit olduk”

Festivalin ilk gününde çok güzel gösterilere şahitlik ettiklerini belirten Doğan Ender, “Festivalin Samsun'da olmağı bizi çok sevindirdi. Emek veren herkesin eline sağlık. İlk günden çok güzel gösterilere şahit olduk. Herkesi buraya davet ediyorum. Burada savunma sanayimizin çok geliştiğini gördük. Gelişmeye de hazır olduğunu gördük. Gençlerimiz bu işlere gönül veriyor. Çocuklarımız da burada yapılanları görüp iyi heveslendiler. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyoruz” dedi.

“8 saat gezdik ama bitiremedik”

Uzun saatler festival alanında gezmelerine rağmen her standı keşfedemediklerini dile getiren Fatma Albayrak, “Biz sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar alanı gezdik. Süper bir atmosfer var. Hala bir sürü yeri göremedik. Çocuklarımız da burada gördükleri keşiflerden, uçaklardan çok keyif aldı. Dikkatimizi en çok çocuklar için siber güvenlik uygulamaları, roketler ve uçaklar çekti. Burada herkesin ilgi alanına göre şeyler mevcut. Gelen herkesin buradan memnun ayrılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Geleceğin teknolojisini görmekten keyif aldık”

TEKNOFEST'te geleceğin teknolojisinin sergilendiğini vurgulayan Hüseyin Meydan ise, “Çok beğendik. TEKNOFEST KARADENİZ'de gördüklerimizden gurur duyduk. Çocuklarla biraz zor gezdik. Yarın tekrar geleceğiz. Geleceğin teknolojisini gördüğümüz için oldukça keyif aldık. Herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Kızılelma özellikleri

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliği taşıyan Kızılelma'nın; haberleşme özelliği görüş hattı ve görüş hattı ötesi. Seyir maksimum hızı 0,6-0,9 MACH. Operasyonel maksimum irtifa 35-45 bin feet. Operasyonel yarı çap 500 Nm. Faydalı yük kapasitesi 1500 kilo. Faydalı yük-sensor elektro-optik hedefleme sistemi, çok amaçlı AESA radar. Faydalı yük-mühimmatlar lazer güdümlü akıllı mühimmatlar, füzeler ve uzun menzilli seyir füzeleri. Maksimum kalkış ağırlığı 6000 kilo. Kanat açıklığı 10 metre. Gövde uzunluğu 14,7 metre. Yükseklik 3,3 metre. Ayrıca Kısa pistli gemilerden operasyon kabiliyeti. SATCOM+3 yedekli LOS. GPS bağımsız seyrüsefer. Yüksek manevra kabiliyeti. Ses üstü varyant. Düşük görünürlük. Akıllı filo otonomisi. Yapay zeka kabiliyetiyle hava muharebesi. Hata toleranslı 3 yedekli sensor füzyonu. Özgün, yedekli servo eyleyici birimleri.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal