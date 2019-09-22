TEKNOFEST'e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. On binlerce vatandaş festival alanına akın ederken, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu. TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na giden metro da tıklım tıklım doldu. İstanbul'un hemen hemen bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.

TEKNOFES alanını gezmeye gelen İlyas Çalışkan, “Çok güzeldi. Bir daha gelmek isterim. Çok mutlu oldum” derken, Osman Çalışkan, “Yaklaşık 1 saat oldu, hala geziyoruz. ASELSAN'ın standını gezdik. Çok güzel, çok beğendik. Yoğunlukta aşırı derecede” ifadelerini kullandı.

Alper Suat Tutaşı - Mehmet Başa