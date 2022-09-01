İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEKNOFEST'in 3'üncü gününde de nefes kesen gösteriler

TEKNOFEST'in 3'üncü gününde de nefes kesen gösteriler
TEKNOFEST'in 3'üncü gününde de nefes kesen gösteriler

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'in 3. gününde yapılan hava gösterileri de nefes kesti. Alanı dolduran binlerce vatandaş gösterileri nefesini tutarak izledi.

TEKNOFEST’in 3'üncü gününde de nefes kesen gösteriler - Tıkla İzle

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'i ilk 2 günde 200 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti. Festival heyecanı devam ederken 3. günde de yoğun bir kalabalık alanı gezdi. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) pilotları, jandarma ve emniyet pilotları tarafından yapılan hava gösterileri vatandaşlar tarafından gururla izlendi. Ayakları yerden kesen gösterilerde ATAK, Gökbey, F16 uçaklarının gösterileri büyük beğeni topladı.

Vatandaşlar ise TEKNOFEST'i çok beğendikleri ve en çok uçaklara ilgi gösterdiklerini söyledi.

İLGİLİ HABER
TEKNOFESTin ikinci gününde de yoğun kalabalık TEKNOFEST’in ikinci gününde de yoğun kalabalık
İLGİLİ HABER
TEKNOFEST ve Kızılelmaya yoğun ilgi TEKNOFEST ve Kızılelma’ya yoğun ilgi
İLGİLİ HABER
TEKNOFEST KARADENİZe görkemli açılış TEKNOFEST KARADENİZ'e görkemli açılış

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.