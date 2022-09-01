TEKNOFEST'in 3'üncü gününde de nefes kesen gösteriler

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'i ilk 2 günde 200 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti. Festival heyecanı devam ederken 3. günde de yoğun bir kalabalık alanı gezdi. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) pilotları, jandarma ve emniyet pilotları tarafından yapılan hava gösterileri vatandaşlar tarafından gururla izlendi. Ayakları yerden kesen gösterilerde ATAK, Gökbey, F16 uçaklarının gösterileri büyük beğeni topladı.

Vatandaşlar ise TEKNOFEST'i çok beğendikleri ve en çok uçaklara ilgi gösterdiklerini söyledi.

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