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TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık

TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık
TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’in ikinci gününde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

TEKNOFEST’in ikinci gününde de yoğun kalabalık - Tıkla İzle

TEKNOFEST KARADENİZ finallerinin ikinci günü büyük heyecanla başladı. Türkiye'nin gururu olan hava araçlarının sergilendiği, en büyük teknoloji firmalarının vatandaşlarla buluştuğu festivalin ikinci gününde de binlerce kişi Samsun-Çarşamba Havalimanı'na akın etti. Çoğunluğunun öğrencilerin oluşturduğu ziyaretçiler stantlara uğrayarak bilgiler aldı.

Türkiye'nin yerli ve milli uçaklarına dokunan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını söylerken, kimi öğrenciler ise kariyerleri için TEKNOFEST'in çok verimli olduğu söyledi. 7'den 70'e festivale gelen herkes uçaklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Furkan Abrek Ünal - Erdi Demür - Cem Güngörmüş

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