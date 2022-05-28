İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri

TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri
TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Türk Kara Kuvvetleri'nin atak helikopterleri gösteri düzenledi.

TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri - Tıkla İzle

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ziyaret gerçekleştirdiği TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin atak helikopterleri gösteri düzenledi. Atak helikopterlerinin Bakü semalarında gerçekleştirdiği uçuş gösterisi büyük ilgi topladı. Çok sayıda kişi, gösteriyi ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla büyük bir heyecanla izledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.