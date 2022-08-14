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Teknofest'te DPÜ Karanda İHA takımı şampiyon oldu

Teknofest'te DPÜ Karanda İHA takımı şampiyon oldu
Teknofest'te DPÜ Karanda İHA takımı şampiyon oldu

Altıntaş Zafer Havalimanında gerçekleştirilen Teknofest Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları kategorisinde yarışmaya katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Karanda İHA takımı şampiyon oldu.

Kütahya Valisi Ali Çelik konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dumlupınar Üniversitemizin İHA takımı Karanda, Teknofest Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmalarında altın madalya kazandı. Karanda'yı yürekten kutluyorum. Başarınızla Kütahya'mızı gururlandırdınız” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Akçay

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