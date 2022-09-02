Teknofest'te Türkiye'nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu ödüllendirildi

Samsun'da düzenlenen dünyanın en geniş ve en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest 4. gününde birçok takım ve firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Teknofest, havacılık-uzay teknolojileri alanında sergilenen ürünlerle dünyaya göz kırparken, alanında birbirinden önemli teknolojiler de ödüllendiriliyor. Teknofest Girişim Programı dahilinde geçen yılların finalistlerinin de yer aldığı 333 firmadan ilk 20'ye giren YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından bir tanesi olan Robeff Teknoloji, Türkiye'nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuyla 100 bin TL'lik hibe desteği kazandı. Sürücüsüz ve elektrikli teslimat robotuyla maliyetleri azaltmaya hazırlanan Robeff Teknoloji takımı, ödülü Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

Türkiye'de alanında tek örnek

Robeff olarak sürücüsüz orta ve son kilometre teslimat araçları geliştirdiklerini söyleyen Robeff Genel Müdürü Özkan Köroğlu, geliştirdikleri araçların sağladığı teslimat çözümleri ile hem ticarileşebilir hem de insanların hayatını kolaylaştırabilmeyi hedeflediklerini ifade etti. Köroğlu, “Öncelikle böyle bir organizasyonun içerisinde bulunduğumuz ve Teknofest girişim ekosistemine dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Bu organizasyonda son 20 şirket arasına kalarak hem üniversitemizi hem de YTÜ Yıldız Teknopark'ı temsil edebilmenin gururunu yaşıyoruz. Ürünümüz orta ve son kilometre teslimat robotu. Bu robot daha öngörülebilir, izlenebilir ve düşük maliyetli teslimat çözümleri sunuyor. Tamamen sürücüsüz olduğu için 7/24 faaliyet gösterebiliyor yani hem kargolarımızı hem de online market alışverişlerimizi dilediğimiz saatte teslim alabiliyoruz. Aynı zamanda tamamen elektrikli olan bu ürün son kilometre teslimat maliyetlerini de düşürüyor. Türkiye'de yollarda gidebilen yüksek hacimli ve yüksek menzilli teslimat araçları sınıfında Robeff Türkiye'deki tek örnek” dedi.

Hedef: Kısa sürede Avrupa pazarına açılmak

Robeff olarak üniversite yıllarından beri Teknofest'te elektrikli, hibrit ve otonom araç yarışmalarına katılarak sayısız ödül aldıklarını belirten Özkan Köroğlu, şunları söyledi; “Hem elektrikli araçlar hem de sürücüsüz araçlar hakkında sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ile bugünün ve geleceğin ‘hangi problemini çözebiliriz?' Sorusu üzerine düşünerek bizim de gündelik hayatımızda sıklıkla yaşadığımız son kilometre teslimat süreçlerinin problemlerine odaklanma kararı aldık. Öncelikle Yıldız Teknopark Prototip Atölyesi ürün geliştirme sürecimizde bize çok ciddi imkanlar sundu. Danışma Kurulumuzda bulunan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci'nin destekleriyle kısa zamanda ilerleme kaydettik. Öncelikli hedefimiz, içerisinde bulunduğumuz yatırım sürecini kapatarak geliştirdiğimiz araç ile ilk POC teslimat operasyonunu YTÜ Yıldız Teknopark'ta gerçekleştirmek. Ardından geliştirdiğimiz aracımızı kampüs içi teslimatlarında değer üretebilir hale getirerek çıkacağımız bir diğer yatırım turu ile Avrupa pazarına açılmak istiyoruz.”