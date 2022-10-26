Teknoloji geliştikçe antikanın tanımı da değişiyor

Afyonkarahisar'da Tarihi Taşhan Çarşısı'nda bulunan antikacı İhsan Soysal, antikacıların zamanla nostaljik objeler bulunduran mekanlar haline geldiğini söyledi. Gelişen teknoloji ile birlikte “antika”nın tanımının da değiştiğini söyleyen Soysal, artık 1960'ların, 1970'lerin nostaljik objelerinin de antika olarak görüldüğünü belirtti. Soysal, antikacıların nostalji dükkanlarına dönüştüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

“Artık eski antikacı kavramından ziyade nostaljik ürünler dükkanı haline geldik. Çünkü bir objenin antika olabilmesi için en az 80- 100 yılı geçmesi gerekiyor. Fakat 1970'lerin 1960'ların eşyaları da hızlıca gelişen teknolojinin nostaljik ürünler oldu. Birçok objeler var. Afyon'da bakırcılık çok gelişkin, Afyon kaması meşhur o yüzden bu tür ürünler her zaman revaçta. Afyon güğümleri var bakır olarak, yöresel dokuma kilimler, gelinlikler var. Ben eski kıyafetler ilgi duyuyorum. Çok renkli oluyor ve gerçekten el emeğiyle oluşturulmuş kıyafetler.”

"Zaman zamanda antika müzayedeleri yapıyoruz"

“Antika bir kültürdür” diyen Soysal; düzenledikleri müzayedelerle, meraklıları ile antikaları buluşturduklarını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

“Antika bir kültürdür, geçmişine değer veren, tarihine değer veren insanların biriktirdiği objeler antika koleksiyonunu oluşturuyor. Taşhan'da biz bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Zaman zamanda antika müzayedeleri yapıyoruz. Bu hafta pazar günü kitap mezatımız var. Önümüzdeki hafta antika mezatımız var. Antika severleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Çünkü antika gerçekten farklı duygusal bir objedir. Geçmişin izlerini taşıyan malzemeler. Geçmişimize değer vermeye ve geçmişimizi yaşatmaya çalışıyoruz.”

Mehmet Karakaş

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