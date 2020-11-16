Teknoloji markasından devasa fırsatlar

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride özel indirim kampanyalarını tüketicilerle buluşturuyor. Ay sonuna kadar sürecek devasa fırsatlar kapsamında, 16-23 Kasım tarihleri arasında teknosa.com ve Teknosa mağazalarında her gün farklı ürünlerde sürpriz indirimler de gerçekleştiriliyor.

Teknosa.com üzerinden alışveriş yapmak isteyen teknoloji severlere kolaylıklar sağlayan Teknosa, müşterileriyle gerçek zamanlı birebir iletişim kurduğu canlı destek hizmeti ile sektörden ayrışıyor. Web-chat uygulamasıyla ürünlerle ilgili bilgilendirme veya satın almadan teslimat süreçlerine kadar farklı konularda tüketicilerle iletişime geçilirken, mobil platformlarda da whatsapp desteği sunuluyor.