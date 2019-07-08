Teknoloji şirketi Osram Ring Automotive'i satın aldı

Osram'ın İngiliz Ring Automotive şirketini satın alması İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun onayının ardından resmileşti. Özellikle otomotiv aydınlatma, otomotiv aksesuarları ve elektroniği sektöründeki tecrübesi ve birikimiyle Avrupa çapında satış sonrası ürün ve hizmet sunan Ring Automotive ile satış sonrası hizmetlerini ve ürün yelpazesini güçlendirmeye hazırlanan Osram, yeni pazarlara açılarak satış ve dağıtım ağını da genişletmeyi hedefliyor. Sürekli gelişen otomotiv aydınlatma endüstrisindeki yeni trendlere ve piyasa koşullarına daha hızlı yanıt vererek büyümeyi amaçlayan bu satın alma ile birlikte Osram, gücüne güç katmayı amaçlıyor.

Osram, Ring ile farklı alanlarda da büyümeyi amaçlıyor

Sayısı 3 bine varan ürünlerini 60'tan fazla ülkede bulunan 3 binden fazla yetkili bayisi aracılığı ile müşterileri ile buluşturan Ring Automotive'in 160 çalışanı bulunuyor. Şirketin 2018'deki yıllık geliri ise 46,1 milyon Pound.

Osram'ın büyüme stratejisi kapsamında bu satın almanın önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Osram Türkiye CEO'su Can Dikmen, satın almayla ilgili şunları söyledi; “Ring Automotive, hem geniş ürün yelpazesi hem de satış sonrası hizmet alanındaki tecrübesi ve birikimiyle oldukça başarılı bir şirket. Bu satın alma Osram'ın hem satış sonrası hizmet alanında daha fazla büyümesine olanak sağlayacak hem de geleceğe dair büyüme planlarını ve ürün inovasyonunu da destekleyecek. Bu yüzden de bu güç birliği Osram için çok fazla fırsatı da beraberinde getiriyor. Avrupa'da ve dünyada yeni dağıtım ve satış kanallarımızla farklı pazarlarda varlığımızı güçlendirmek ve ürün yelpazemizi genişletmek adına çok önemli bir dönemeç olan bu yatırımın, ortak sinerjimizle Türkiye'ye de ses getireceğine inanıyoruz.”