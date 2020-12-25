Teknoloji üssü MEXT'e 5G altyapısı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası,Sanayi 4.0'ın Türkiye'de gelişmesine katkıda bulunacak ve sanayi şirketlerinin dijital dönüşümünü sağlayacak bütün hizmetleri tek çatı altında sunacağı MEXT'de Vodafone teknolojisini tercih etti. 5G'ye giden yolda geleceğe hazır şebeke altyapısıyla hizmet veren operatörün, 4 yıllık yoğun ve kapsamlı bir çalışma sonucunda hayata geçirilen ve Türkiye'nin 5G teknolojisiyle entegre ilk dijital fabrikalardan birini bünyesinde bulunduran MEXT'in kurduğu test şebekesi ile 5G sağlayıcısı olduğu açıklandı.

Verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük, en ileri, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezlerinden biri olan MEXT, sanayi şirketlerinde verimi yükselterek milli gelirin ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak. İstanbul Ataşehir'de 10 bin metrekare üzerinde kurulan dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi, dünyada ve Türkiye'de 20'den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor, 100'den fazla üretim senaryosu sunuyor. Merkezdeki dijital fabrikada gerçek üretim de yapılıyor. Dijital fabrikanın, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesislerinden birine sahip olduğunu bildirildi. Merkezde kurulan 5G test şebekesi, düşük gecikme süresi ve yüksek hız avantajıyla öne çıkıyor. Şebekeyle yakın gelecekte bina içindeki kamera, robot kol ve otomatik yönlendirmeli araçların 5G aracılığıyla yönetilmesi ve görüntü aktarımı yapılması mümkün olacak.

“Ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı birlikte gerçekleştireceğiz”

5G alanındaki global deneyimle Türkiye'nin 5G hazırlıklarına öncülük ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Operatör olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G'ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapımızla müşterilerimizin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti'nin (IoT), akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Sanayi 4.0, ‘yeni rekabetçilik' kavramının ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alıyor. Biz de 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan grubumuzdan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası liderliğinde kurulan ve Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi'ne kurduğumuz test şebekesi ile 5G sağlayıcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz”.

“Teknoloji Merkezi, sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak”

MEXT ile, MESS üyeleri başta olmak üzere Türk Sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında sunduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Teknoloji Merkezi'nin Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı örnek arasında olduğunu vurguladı. Akkol,“Hem sanayimiz hem de ülkemiz için hedeflerimiz büyük. Dijital dönüşümünü tamamlayan sanayi şirketlerimizin dış pazarlardaki rekabet gücü arttıkça ülkemizin üretimi, ihracatı, istihdamı ve milli geliri de bundan olumlu etkilenecek. Teknoloji merkezimiz sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Tüm bu hedeflere ulaşmak için merkezimizi en son teknolojiyle donattık. Operatör ile yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye'deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrikayı merkezimizde kurduk” dedi.

Bu sayede üretimin daha verimli olacağının altını çizen Akkol, “5G teknolojisinin üretimde kullanılması, bir makine ya da tezgaha bağlı sensörlerden toplanan verilerin dünyanın dört bir yanındaki sunuculara veya bulut platformlarına gerçek zamanlı olarak aktarılabilmesini sağlıyor. Bu sayede veriler anında yorumlanıyor ve üretim süreci parametrelerine gerçek zamanlı müdahale edilebiliyor. Sanayicimiz bu verilerin gecikme yaşanmadan anlık olarak işlenip yorumlanmasıyla üretimde kalitenin en yüksek seviyede olmasını sağlıyor” diye konuştu.

MESS ve operatör olarak aynı amaç doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen Akkol “Türkiye'nin dijitalleşmesi yolculuğunda ülkemize değer katma vizyonuyla ilerlemenin memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.