Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları Samsun'da yapıldı

Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları, Türk Telekom'un destekleriyle farklı kentlerde devam ediyor. Etkinliğin üçüncü ayağı 24 Kasım'da Samsun'da gerçekleştirildi. Anadolu'da ‘Dijital Türkiye' için ekonomik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği buluşmada, Samsun Teknokent Konferans Salonu'nda bir araya gelen katılımcılar yatırım ve girişim ekosistemini masaya yatırdı.

“Dijital dönüşüm için ürün, hizmet ve çözümler sunuyoruz”

Etkinlikte açılış konuşması yapan Türk Telekom KOBİ Satış Direktörü Cihan Demirlek, “Türkiye'yi geleceğe taşıyacak en önemli adımların dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon olduğunu biliyoruz. Türk Telekom olarak, İşletmelerin inovasyon yeteneklerini artıracak, onların dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümler sunuyoruz. Uluslararası ekonomi ve rekabet koşullarında önceliğimiz yerli ve milli teknolojileri hayata geçirerek devletimizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak. Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerimizi sürdürürken, yerel ve global teknoloji oyun kurucularıyla bir araya gelerek dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. Girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarımızı sürdürüyor, dünyaya açılmak isteyen girişimleri destekliyoruz. Bugün Samsun'un çok değerli şirketleriyle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

“Gelir artışına temel oluşturacak teknolojiler üretiyoruz”

Türk Telekom ICT Ürün ve Çözüm Yönetimi Grup Müdürü Reşat Kökcen, etkinliğin ilk bölümünde yer alan, “Dijital Dönüşüm Şimdi Başlamadı, Yarın Bitmeyecek” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, “Üretimde, sanayide, perakendecilikte, eğitimde, finans sektöründe ve daha birçok endüstride sürdürülebilir büyümenin yolu dijitalleşmekten geçiyor. Dijitalleşme serüvenini stratejik planları içinde değerlendirmeye almayan firmalar rekabette büyük kayıplar yaşıyorlar. Bulut dönüşümden, siber güvenliğe, büyük veri ve yapay zekâ çalışmalarından, teknoloji modernizasyon projelerine ayrılan zamanın ya maliyet tasarrufuna ya da gelir artışına temel oluşturacağını görebiliyoruz. Türkiye'nin lider teknoloji sağlayıcısı olarak, bu alanların her birinde uzman kadrolarımız ve iş ortaklarımız ile geliştirdiğimiz ürün ve çözüm portföyümüzle dijital dönüşüm yolculuklarında tüm müşterilerimizin yanında yer alıyoruz” dedi.

Oturumun ardından moderatörlüğünü Türk Telekom Kurumsal Müşteri Çözümleri Satış Direktörü Basri Tatar'ın üstlendiği “İş Dünyası Liderlerinden Teknoloji Dönüşüm Deneyimleri” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Bölge ekonomisinin başlıca markaları, katılımcılarla başarı hikayelerini paylaştı.

Toplantının ikinci bölümünde ise ‘Akıllı Ulaşım ve Üretim', ‘IoT & Dijital Dönüşüm', ‘Siber Güvenlik', ‘Bulut Bilişim ve Dijital İş Uygulamaları' ile ‘Yapay Zekâ' başlıklarında 5 ayrı oturumda firmalar arası görüşmeler yapıldı.

Yerli, milli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör inşa etme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ICT Medya Yayın Grubu tarafından hayata geçirilen ‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları', Türk Telekom'un destekleriyle Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Odaları ve üniversitelerde gerçekleştiriliyor.

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