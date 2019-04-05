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Teknoloji Zirvesi 10 Nisan'da 10'uncu kez düzenleniyor

Teknoloji Zirvesi 10 Nisan'da 10'uncu kez düzenleniyor
Teknoloji Zirvesi 10 Nisan'da 10'uncu kez düzenleniyor

Turkcell’in düzenlediği ve Türkiye’nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliklerinden Teknoloji Zirvesi, 10 Nisan’da başlıyor.

Turkcell'in düzenlediği ve Türkiye'nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliklerinden Teknoloji Zirvesi, 10 Nisan günü Haliç Kongre Merkezi'nde 10'uncu kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. "Sen Yap Diye" mottosuyla düzenlenecek zirvede, 20'nin üzerinde oturumda 70'e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya gelecek. Bu yılın ana konuşmacısı ise yapay zeka, robot bilim, otomasyon ve dijital teknoloji konularındaki öne çıkan fikirleriyle dünyadaki öncü isimlerinden Rodney Brooks olacak. 

Türkiye'nin teknolojide imza attığı başarılar ve geldiği konum ele alınacak 

Zirvede ayrıca, yerli ve milli teknolojiler, Türkiye'nin teknolojide imza attığı başarılar ve geldiği konum irdelenecek. Ayrıca teknolojideki güncel gelişmeler, 5G, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi gibi konular, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ele alınacak.
Zirveye katılamayan teknoloji meraklıları, tüm konuşmaları ve oturumları gün boyunca Teknoloji Zirvesi 2019 BiP kanalı ve Turkcell web sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.  

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