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‘Teknolojileri Yol Haritası' ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

‘Teknolojileri Yol Haritası' ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
‘Teknolojileri Yol Haritası' ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Sanayi ve teknoloji stratejilerine rehberlik etmek, yerli ürün ve teknoloji dönüşümüne yer vermek üzere 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' ile 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası' hazırlandığına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teknoloji Yol Haritaları İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Genelge'de, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' kapsamında başlanan çalışmalara rehberlik etmek, yerli ürün ve teknoloji dönüşümüne yer vermek üzere 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' ile 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası hazırlandığı belirtildi. 2022- 2030 dönemini kapsayan yol haritaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Mehmet Kalay
 

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