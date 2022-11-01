Teknosa Ankara'da yeni konsept mağazasını açtı

Teknoloji markası Teknosa, City's İstanbul AVM'deki mağazasının ardından Ankara Nata Vega Outlet AVM'deki mağazasını da müşteri odaklı yeni konsept mağazaya dönüştürdü. Extra formatıyla toplam 1.302 metrekare alanda hizmet verecek mağazada, hem seçili pazaryeri ürünlerinin satılacağı bir alan hem de farklı deneyim alanları yer alıyor. Mağaza, görme engelli müşteriler için oluşturulan yürüyüş alanları ve satış danışmanlarına kolayca ulaşabilecekleri butonlar ile fiziksel engelli müşteriler için kasada ve Tekno Hizmet alanında oluşturulan özel bölümlerle farklılaşıyor. Mağazada ayrıca elektronik etiket ve ürün bilgilendirme ekranları ile müşterileri geri dönüşümden karbon ayak izini hesaplamaya kadar pek çok konuda bilgilendiren ‘sürdürülebilirlik duvarı' da var.

“Mağazalarımızı dijital kanallarımızla entegre ediyoruz”

Açılışa katılan Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, birer deneyim merkezi olan mağazaların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Müşterilerimize daha dijital bir deneyim sunan yeni konsept mağazamızı İstanbul'dan sonra Ankara'da da açmanın mutluluğu içindeyiz. Sektörde bir ilk olan yeni konseptimiz, karşılama anından uğurlamaya kadar insanı odağa alıyor ve deneyim alanlarından bilgilendirme ekranlarına içerik karmaşasından uzak, sade bir yapıyla hizmet veriyor. Müşterilerimiz, ürün bilgilendirme ekranları, birçok ürün grubu için oluşturulan deneyim alanları ile aradıkları ürünlere daha kolay ulaşıp, ev konforunda deneyimleme fırsatına sahip oluyor. Mağazalarımızı dijital kanallarımızla pürüzsüz bir şekilde entegre etmek için atılımlarımızı sürdüreceğiz. Yeni konseptimizi farklı mağazalarımızda da yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam edecek.”

“Alışveriş yolculuğunun her aşamasında en iyi deneyimi sunmaya odaklanıyoruz”

Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci de müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturdukları yeni mağaza konseptini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Yeni konseptimizi müşterilerimize alışveriş yolculuğunun her aşamasında daha iyi bir deneyim sunacak şekilde tasarladık. Müşterilerimizin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası yaşadıkları deneyime odaklanan bir şekilde hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin çok daha dijital ve çok daha rahat bir deneyim yaşamasını hedefliyoruz. Haziran ayında tüketicilerin ilgisine sunduğumuz City's İstanbul mağazamızdaki müşteri odaklı yeni tasarım gerek ziyaretçi sayısı gerekse de sepet büyüklüğü anlamında performansa da olumlu yansıdı. Ankara mağazamızda da aynı ilgiyi göreceğimize inanıyoruz. Müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak için yeniliklerimize devam edeceğiz.”

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