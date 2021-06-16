Teknosa ‘En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi' Ödülünü Kazandı

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Awards International'ın Türkiye'de ilk kez düzenlediği ve markaların müşteri odaklılık hedefiyle gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların değerlendirildiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde Altın Ödül'ün sahibi oldu. "En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi” kategorisinde Altın Ödül kazanan Teknosa, Türkiye'de bir ilk olan ve sanal ortamda mağaza deneyimi sunan ‘Video-chat', tüketicilere online kanal üzerinden anlık destek sağlayan Web-chat, whatsapp hizmetleri ve sektörde bir ilk olan ‘Araçta Teslimat' (Click & Drive) gibi öncü uygulamaları ile ödüle layık görüldü. Teknosa, 18 farklı kategoride onlarca projenin yarıştığı organizasyonda “E-ticaret Müşteri Deneyimi” kategorisinde ise finale kaldı.

Uluslararası yarışmaya da katılacak

"En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi” kategorisinde Altın Ödül kazanan Teknosa, kasım ayında gerçekleştirilecek uluslararası yarışmaya da finalist olarak katılacak. Teknosa, 2018 yılından itibaren dijitalleşme ile çoklu kanal modeline yönelik atılımları ve 2019 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğü ‘Yeni Neslin Teknosa'sı dönüşüm programıyla müşteri odaklı yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.