Teknosa ilk 6 ayda yüzde 110 büyüdü

Teknosa, ‘Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla sürdürdüğü kapsamlı dönüşüm programıyla istikrarlı bir şekilde büyüyor. Müşteri odaklı bir yaklaşımla hayata geçirdiği öncü uygulamalarla başarı grafiğini yükseltmeyi sürdüren teknoloji markası, ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 110'luk büyüme sergileyerek, cirosunu 6 milyar 249 milyon TL'ye, net karını da 191,8 milyon TL'ye çıkardı. Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini şubat ayında teknoloji severlerle buluşturan marka, e-ticaret brüt işlem hacmini de (GMV-Gross Merchandise Value) yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 41 artırarak 902 milyon TL'ye taşıdı.

“Uzmanlığımız, müşteri odaklı iş kültürümüz ve dijital dönüşümle değer oluşturuyoruz”

2022 yılı ilk 6 ay sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, müşteri odaklı olma, büyük veriyi etkin kullanma ve dijitalleşme yolunda attıkları öncü adımların finansal sonuçlara yansıdığını belirterek, şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik temelinde çoklu kanalda ve benzersiz müşteri deneyimi konusunda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu yılın ilk 6 ayında 6 milyar 249 milyon TL ciroya ulaştık. Bu başarının mimarı olan tüm ekibimizi kutluyorum. Bu yıl güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla daha önce planlanan 169 milyon TL'lik tutarı artırarak 188 milyon TL'ye yükselttiğimiz yatırımlarımızı, özenle hayata geçiriyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından biri olan, Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelimiz ile müşterilerimize en iyisini sunmaya odaklanıyoruz. Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşme hedefimiz çerçevesinde, müşteri deneyimi bakış açısıyla yeni mağaza konseptimizi haziran ayında müşterilerimizle buluşturduk. Yeni konsept mağazamızda ilk kez pazaryeri ürünlerimiz de yer aldı. Türkiye'nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Teknolojinin referans noktası olarak uzmanlığımız, müşteri odaklı iş kültürümüz ve dijital dönüşüm hamlelerimizle tüm paydaşlarımız, sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla değer oluşturmayı sürdüreceğiz.”

“Tüm kanallarda müşteri deneyimini güçlendiriyoruz”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de ilk 6 ayda müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunmak amacıyla pek çok ilke imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Yeni Neslin Teknosa'sı mottosuyla dijitalleşme ve müşteri dönüşümünde kat ettiğimiz yol, sağlıklı ve istikrarlı şekilde yükselen bir performans yakalamamızı sağladı. İlk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 110'luk büyüme kaydettik. Pazaryeri dönüşümünden servis gelişimine tüm kanallarda müşteri deneyimini daha da güçlendirmek için gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. Tüketici beklentilerine uygun olarak hayata geçirdiğimiz pazaryerinde, müşterilerimize teknoloji ekosisteminde yer alan ürün ve hizmetleri, teklifleri, en kapsamlı deneyim ve Teknosa güvencesiyle sunuyoruz. Şubat ayından bu yana teknosa.com'daki ürün sayımız 15 kattan fazlasına ulaştı, pazaryerimizdeki diğer satıcılar Türkiye'nin her noktasına satış yaptı. Müşterilerimize her kanalda benzersiz deneyim sunmak için mağaza yatırımlarında da hız kesmiyoruz. Yakın zamanda müşteri odaklı yeni mağaza konseptimizi müşterilerimizle buluşturduk.

Sektörde bir ilk olan yeni konseptimiz çok daha dijital, sürdürülebilir, erişilebilir ve rahat bir alışveriş deneyimi sunuyor. Yeni konseptte ilk kez mağaza ile pazaryeri operasyonlarımızı da evlendirdik. Ayrıca iklimlendirme sektöründeki öncü markamız İklimsa ile bu yıl hem dünyaya hem de tüketicilerin hayatına değer katacak Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında faaliyete başladık. Sürdürülebilir bir çözüm olan GES alanında sunduğumuz uçtan uca hizmet gücüyle, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı da amaçlıyoruz. Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla tüm ekosisteme daha fazla değer katan bir Teknosa hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz.”