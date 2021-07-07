Teknosa mağazaları Türkiye'nin 69 iline yayıldı

Türkiye'nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi Teknosa, geçen haftalarda Sakarya ve Kahramanmaraş'ta açtığı mağazaların ardından Şanlıurfa Piazza AVM'de de teknoloji severlerle buluştu. Teknoloji alışverişinde en kapsamlı müşteri deneyimine odaklanarak mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, Şanlıurfa'daki açılışla birlikte mağazalarının bulunduğu il sayısını 69'a, lokasyon sayısını 208'e çıkardı.

Şanlıurfa Piazza AVM'de standart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 650 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olan ilin ilk Teknosa mağazasında, beyaz eşya hariç tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Teknosa, 2021 yılında mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda öncü adımlar atmaya devam edecek.